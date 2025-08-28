Image: THANKO 公式チャンネル （サンコー）/ YouTube

水シミよ、さらば。

自動車を所有している方のなかには、「洗車大好き！」という方もいらっしゃると思います。ピッカピカのクルマ見るの、楽しいですもんね。

洗車マニアの方は、「撥水コートだ」「いや浸水コートだ」「やっぱり固形ワックスだろ」と、コーティング剤や洗剤、そしてスポンジやクロスにこだわっていると思います。

でも、もっとこだわりが深まると、最終的に行き着くのは「水」。そう、水道水じゃ我慢できなくなるんですよ。

水道水に含まれるカルキ（塩素）やミネラルがボディ表面に残った状態で乾くと、水シミとなってしまうんです。そのため、夏場などすぐに水が乾く季節は洗車がたいへん。時間との勝負。ボディにかけた水が乾いてしまう前に拭き上げを完了させないといけません。

そして行き着くのが「純水」です。純水とは、塩素やミネラルなどの不純物がほとんど含まれない、純粋な水のこと。

洗車業界では「純水は神」とあがめられています。純水で洗車をしてくれるお店もありますし、自分で高価な純水器を購入して洗車している人もいますね。また、純水が使える洗車場なんかもあります（もちろん屋内）。行ってみたいんですけど、近くにないんですよね…。

水道水を純水にしてくれる

前置きが長くなりましたが、「純水で洗車したい」という願いがお手軽に叶う製品が出ました。サンコーの「水シミZERO」です。

こちら、水道に取り付けるだけで純水になるという純水器。4個のフィルターに水道水を通すことで、純水になります。

水中の不純物を計測するためのTDSメーターも付属します。

このフィルターは交換不可のよう。ただし、2カ月に1回くらいの洗車頻度なら5年は使えるようです。

接続は、ホースを順番に挿すだけの簡単設計。ただし、順番覚えるのたいそうですけどね。これは慣れの問題でしょう。

なお、水道給水用の蛇口コネクター、ホースジョイント、ホースは付属していないので、ホームセンターなどで別途購入しましょう。

このお値段でいいんですか？

結構手軽に純水が手に入りますが、気になるのはお値段。お高いんでしょー？とお思いでしょうが、さすがサンコーさん。なんと、

2万3800円でー。

ええええええ？ 2万円ちょっとで純水で洗車できるんですか？ それってすごいことじゃないですか。洗車大好き、水シミ大嫌いな方、導入を検討してみてもいいのではないでしょうか。

拭き忘れても、水シミゼロ。そんな夢のような純水生活、始めましょう。

