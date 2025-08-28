【GUのチェック柄】が可愛い！ 今 → 秋に着たい♡「先取りアイテム」

そろそろ、秋らしさを感じるコーデを楽しみたい今欲しいのは、「チェック柄」アイテム。今シーズンのトレンドとしても注目されているチェック柄アイテムが、【GU（ジーユー）】からも発売中。今回は、夏→秋に着たい「先取りアイテム」をご紹介。サッと羽織るだけでおしゃれが決まりそうなシャツと、プレッピースタイルが完成しそうなスコートは、今すぐGETしたくなるかも。

サッと着るだけでこなれ感アップ！ 大人に似合うチェック柄シャツ

【GU】「ドルマンスリーブチェックシャツ」\2,490（税込）

落ち着いた配色の小さなチェック柄で、デイリー使いしやすく大人も取り入れやすいシャツ。ドルマンスリーブとゆるっと着られるオーバーサイズシルエットが、こなれた印象を与えてくれそうです。公式オンラインストアによると「やわらかな風合いでさらっとした肌ざわり」とのこと。着心地の良さも実感できそうです。

今すぐマネしたい先取りコーデ

着心地に期待大のチェック柄シャツ。スタッフさんも「今の時期でも着心地の良いシャツ」とリコメンドしています。清涼感のあるオールホワイトコーデにチェック柄シャツをバサっと羽織れば、夏→秋の季節の変わり目にぴったりの先取りコーデが完成。

一点投入でトレンド感も秋らしさも高まるスコート

【GU】「サイドプリーツチェックスコート」\1,990（税込）

クラシカルなチェック柄と、サイドプリーツが可愛いスコート。一点投入するだけでトレンド感も秋ムードもアップ。インナーショーツ付きなので、ミニ丈だとソワソワしてしまう……。そんな人も安心しておしゃれを楽しめそうです。公式オンラインストアによると、「洗濯してもしわになりにくく、お手入れが簡単」とのことなのも嬉しいポイント。

トレンドがギュッと詰まったクラシカルスタイル

「夏も快適に着れる厚みなのが嬉しい」とスタッフさんがコメントしているように、今から秋まで着回しできそう。メタルボタンがキラリと光るケーブルカーデにハイソックス、チロリアンシューズを合わせれば、トレンド感たっぷりのクラシカルスタイルが完成。赤いボストンバッグもアクセントにきかせて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i