9月5日に沖縄で開幕する「ラグザス presents 第32回WBSC U18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表が28日、那覇市内で始動した。

初日は沖縄セルラースタジアム那覇で午後からシートノックや実戦形式の打撃練習などを行った。世代屈指の外野手とされる横浜の阿部葉太は主将に就任。世界一に懸ける思いを言葉にした。

「日本代表としてうれしい気持ち、あとは選ばれたからにはしっかりと戦わないといけないという思い。本当にレベルの高い選手が集まっているので、あとは個人の能力をチームにできるよう全力でいきたいと思います。（23年大会に続き）もう1度、世界一を獲れるようにやっていきたい」

31日には大学日本代表との壮行試合が予定されている。大学ジャパンには横浜で主将を務め、代表に選出された23年大会は優勝に貢献した緒方漣（国学院大2年）がいる。阿部主将は「テレビで緒方さんがジャパンのユニホームを着ていたのを見ていて凄く憧れた。今、自分が着る立場になって改めて実感が湧いてきました」と目を輝かせた。

今夏の甲子園は準々決勝で敗れ、涙を流した。そして、その翌日に大阪市内の宿舎を旅立つ時も涙を流していた。伝統校をけん引する重責から開放された阿部の顔は柔和に見えたが、高校侍の主将に就任したこの日、再び「主将の顔」に戻った。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）