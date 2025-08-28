鈴木福が失恋した時に「めっちゃ泣きます」と素直に明かし、ゆきぽよから「かわいい！ピュアなんだけど〜」と絶賛される場面があった。

【映像】鈴木福が“見た目がタイプ”なわがままボディグラドル

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

泣いているメンバーを見た後、スタジオトークで峯岸に「恋愛の中で涙を流したことあります？」と聞かれた福は、「ある。めっちゃ泣きます」と率直に答えた。「どういう時に泣くの？」と尋ねられると、「フラれて泣いて、ちょっと思い出して泣いて…」と語り、スタジオでは「めっちゃ泣いてる！」「かわいい！ピュアなんだけど〜」とゆきぽよらに愛される一幕となった。映画『ラ・ラ・ランド』を観て涙したとも明かし、「大人になったな、福くん」と屋敷からも声が上がった。