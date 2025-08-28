わがままボディのセクシーグラドルが手作りチョコを口移し！イケメン大学生への大胆な行動にスタジオが衝撃の渦に巻き込まれた。

【映像】チョコを口移しするわがままボディグラドル

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

だいすけ（24歳／大学生・モデル）を追い、最後のシャッフルでIsland Blueへと戻って来たみれい（24歳／グラビアアイドル）。島に着くなり、三角関係のライバルであるもも（24歳／小悪魔agehaモデル）の目の前でだいすけを2ショットに誘い出した。

2ショットタイムにはだいすけに対する想いを打ち明けるみれい。そして、だいすけのために手作りしたチョコを「口開けて」と“あーん”させ、そのチョコを自らも食べそのまま口移しをしてキスをした。みれいの大胆な行動に、絶叫するスタジオのMC陣。「待って！」「長い！」「やば！」と2人のキスに大盛り上がりし、屋敷は「けっこう1位じゃない？今の」とツッコミを入れた。