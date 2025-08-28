【車送迎、断ったら炎上！？】トラブルきっかけで変わった？送迎の新ルール＜第17話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第17話 新しいルール
【編集部コメント】
今まであれだけチームの中で大きな顔をしてきたスズネさんでしたが、すっかり孤立してしまいました。今までスズネさんの取り巻きをしていたママたちですら、「面倒くさいことに巻き込まれたら大変」と距離をとるように……。ですがこれも、他人に送迎を頼りきり、それでいて文句ばかり言っていたスズネさんが招いた結果です。受け止めるしかないですよね。いっぽうのマイさんは、先日の件がきっかけでシホさんや他のママたちと仲良くなれました。今はママ友たちと楽しく、リュウキくんのサッカーを応援しているようですよ！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
