X JAPANのYOSHIKIさんが28日、自身がプロデュースするワインブランド「Y by YOSHIKI」の新ヴィンテージ発表会・試飲会に登場。本商品でコラボした現代芸術家の奈良美智さん（65）も一緒に登壇し、二人の関係性を明かしました。

以前から友人関係だったというYOSHIKIさんと奈良さん。二人の出会いについて聞かれると、YOSHIKIさんは「実は奈良さんはとてもパンクロックに精通していまして、一緒にご飯を食べに行った時にその話で盛り上がりました」と語りました。

奈良さんは出会った当時について「初めてYOSHIKIさんに会うので緊張して何を話していいかわかんないし、どうしようと思った」と振り返り、「たまたま共通の知り合いのミュージシャンの話になった途端急に話すようになった」と仲良くなったきっかけを明かしました。

さらに、YOSHIKIさんのワインのラベルのデザインを担当した奈良さんは「（YOSHIKIさんは）音楽の世界ではすごいなと思っていた。もろに自分を出すタイプ。正直に話すタイプなので“信じられるな”って自分で思った」と話し、「ワインがおいしかったので、このラベルに“自分の絵がくるのか” “どうなるんだろう”っていう本当に楽しみにして引き受けました」と今回のコラボレーションについてうれしそうに語りました。