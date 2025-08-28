◆第９６回都市対抗野球大会▽１回戦 ＮＴＴ西日本２―１三菱重工Ｅａｓｔ（２８日・東京ドーム）

近畿第１代表のＮＴＴ西日本（大阪市）が、開幕戦で昨年優勝の三菱重工Ｅａｓｔ（横浜市＝推薦）を下した。両チーム無得点の９回表１死１塁で、元阪神で三菱重工Ｗｅｓｔから補強された北條史也二塁手が左翼席へ決勝２ランを放った。

カウント２―１から出たベンチのサインはエンドラン。北條は「ボールをたたくこと」を意識して高めのカットボールをジャストミートすると、打球はＮＴＴ西日本の応援団が陣取るレフトスタンドのポール寄りへ飛び込んだ。

自身が所属する三菱重工Ｗｅｓｔの“兄弟チーム”と言える三菱重工Ｅａｓｔの連覇の夢を砕く一発。北條は「第１代表の補強選手として恥じないように、と思ってやっています。相手は交流が深いチームでしたが、まずは楽しもう、そして勝ちたいという気持ちでした」と明かした。

ＮＴＴ西日本の河本泰浩監督は「北條はヒットエンドランが得意なのでサインを出しましたが、ホームランは思ってもいなかったです（笑）。経験値が高く、人間的にも素晴らしい選手。後輩から慕われ、チームのプラスになる存在です」と補強選手としての価値を絶賛していた。