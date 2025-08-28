モデルの水谷果絵（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

「この度、結婚したことをご報告させていただきます」とし、「家族という心強いサポートに感謝しながらこれからも色々なことを2人で乗り越え助け合いながら頑張っていきたいと思っています」とつづった。

数々の純白ウエディングドレス姿も公開。笑顔の隣に並んだ結婚相手の顔を、白の花束で隠した2ショットも披露した。

約1週間前には「お仕事でずっとしたかったドレス撮影 めちゃくちゃ可愛いドレスをたくさん着れて、皆さん優しくて幸せな撮影でした」と記し、ウエディングフォトを投稿していたが、「あ！この間のドレスの撮影は本当にお仕事ね 匂わせえぐいってめちゃくちゃ言われまくったので補足っととと」と説明した。

ファンやフォロワーからも「良い写真！！にやけちゃう」「幸せオーラびんびん感じる」「最高に綺麗」「美しい」「女神すぎる」などのコメントが寄せられた。

水谷は愛知県出身。セブン−イレブン・ジャパンや日清NTCオイルのCMなどに起用されたほか、SNSではファッションの動画などでも人気だ。