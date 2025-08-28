◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）

広島は、２位・巨人を相手に同一カード３連勝に成功した。５月１６日以来１０４日ぶりの４連勝。３位・ＤｅＮＡまで１ゲーム差から変わりないが、２位まで２・５差に接近した。

打線が日米通算２００勝に王手の田中将を２回５失点でマウンドから降ろした。初回に末包が先制二塁打。２回は１死満塁から敵失で追い付き、暴投で勝ち越し。なおも１死二、三塁からファビアンが２点打を浴びせた。

３点リードの７回には、中村奨がダメ押しの６号２ラン。中村奨は、１７日の本拠ヤクルト戦以来２度目の４安打固め打ち。先発の２年目左腕・高は、１日の敵地・中日戦でプロ初勝利して以降、４戦目で無傷の３勝目を手にした。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―初回から打線がつながった

「難しいボールをよく拾ってくれた打者も多かったので、いい対応ができていたと思います」

―相手は田中将投手

「やっぱり相手も２００勝まで１勝になっていますし、素晴らしいピッチャー。受け身にならずにどんどん攻めていこうという話はしていました」

―２回まで５得点。いい形で追加点も取れた

「良かったね。（中村）奨成のホームランもブルペン陣のことを考えたら大きかった。いいホームラン、いい追加点だったと思います」

―７月に得点力不足に苦しんだ打線が上向き。変化について

「バッティングって波があると思う。各自の状態が上がってきたというところと、やっぱり得点圏なり、チャンス、いいところで一本が出始めているのかな、と。７月に比べてね」

―中村奨選手は４安打

「ずっといい内容が続いているし、ムラというか、いいときと悪いときの差がそんなに大きくなくなってきている。メンタル的にも余裕もあると思うし、技術的にも自分でちょっとこれだ、というのをつかみかけているのかなと思います」

―打線は１６安打。坂倉選手も２２打席ぶり安打

「きょうは前の試合よりは内容が良かった。ヒットも出ましたし、その他の打席を見ても反応の仕方は前より良かったと思います」

―６回３失点の高投手について

「いつも通り、打者に向かってしっかり腕を振っていい投球だったと思います。ただ、反省するところもあると思うし、本人も分かっていると思います。また次の投球につなげてもらいたい」

―２位・巨人まで２・５差

「あまり数字的なものは気にしていませんので、一戦一戦、大事に戦っていきたい」