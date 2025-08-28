8月28日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、「政治とカネ」の問題について掘り下げ。「チームみらい」の安野貴博が開発中の、新たなシステムについて取り上げた。

番組では朝日新聞の記事を紹介。

その記事とは、2025年7月の参院選で1議席を得た「チームみらい」の安野貴博党首が進める新たなシステムについて取り上げたもの。

安野氏は議員としてまず取り組む問題として、「政治とカネ」問題を挙げていた。

AIエンジニアとしての実績を活かし、政治家のお金の出入りが、インターネット上でリアルタイムで確認できる新システムを開発中だという。

大竹まこと「議員ごとに銀行口座とクレジットカードを指定して、そこを使えばお金の流れが一目瞭然だと。前は一年に一度、紙で報告するだけだったけど、（安野氏が進めるシステムなら）すべてのお金の出し入れが、その日のうちにリアルタイムで見られちゃう。すごいよね」

一方でこのように収支がすべて開示されれば、「政治とカネ」問題はすぐ解決するように思えてくると……

大竹「言ってみれば、簡単なことなんだね。（政治家は）本当はずっと”見える化”が嫌だったんだよね。見えないようにしてたんじゃないのかなって勘ぐっちゃうよね」