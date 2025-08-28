Ãæ¥íÀø¿å´Ï¤¬ÆüËÜ³¤¤Ê¤É¤Ç¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡¡¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³¤°è¤Ç¤Ï½é
¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤Î³¤·³¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤Ê¤É¤ÇÀø¿å´Ï¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³¤°è¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï27Æü¡¢¥í¥·¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ´ÏÂâ¤ÈÃæ¹ñ³¤·³¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÀø¿å´Ï¤¬¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³¤°è¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ïº£·î¾å½Ü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ãæ¥í³¤·³¤Ë¤è¤ë¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö³¤¾åÏ¢¹ç2025¡×¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¡¢ÆüËÜ³¤¤ÈÅì¥·¥Ê³¤¤ò2000¥«¥¤¥ê¡¢¤ª¤è¤½3700¥¥í¹Ò¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ¥í¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î°Ý»ý¡×¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î31Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢3Æü¤Ë¤ÏËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤òÁ°¤Ë·³»öÅª¤ÊÏ¢·È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£