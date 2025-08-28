¸òÄÌ·ÏIC¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤Î¡ÖFeliCa¡× ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡¡³°Éô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±Ä´ºº¢ª³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡¡¥½¥Ë¡¼
¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈóÀÜ¿¨ICµ»½Ñ¡ÖFeliCa¡Ê¥Õ¥§¥ê¥«¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥Ã¥×Æâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÉ¤ß¼è¤é¤ì¤¿¤ê¡¢²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFeliCa¡×¤Ï¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈóÀÜ¿¨·¿¤ÎICµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
³«È¯¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2017Ç¯°ÊÁ°¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿°ìÉô¤Î¡ÖFeliCa¡×¥Á¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥Á¥Ã¥×Æâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÉ¤ß¼è¤é¤ì¤¿¤ê¡¢²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï³°Éô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¡ØFeliCa¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¡ØFeliCa¡ÙIC¥Á¥Ã¥×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´¤È¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ä¸øÅªµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£