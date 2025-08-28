2.5次元アイドルグループのすとぷりのさとみが28日、9月24日発売の2ndフルアルバム「S’s」（エス）の全15曲のリストを公開して、そのうちの「Summer Hugs You」と「LYAR」のミュージックビデオ（MV）を、公式YouTubeチャンネルに公開した。

2年ぶりの新アルバムは、「9年間の歩みやリスナー（ファン）への感謝を込めた一枚」として制作。「本当に全曲こだわって作ったから、やっと届けられてうれしいよ」とコメントした。

MVも自信作だ。「Summer Hugs You」は、ソロで初の夏ソングで、。「実は夏は苦手」と語るさとみだが、映像ではさわやかな男女が海辺を舞台に青春するアニメが描かれている。また、夏の星座・こと座を意味する「LYRA」は、ハワイ語では「あのとき、そのとき、あそこに」という意味も持つという。速いビートに乗せて、過ぎ行く季節や戻れない時間にあった輝きを歌っている。

この新作を引っさげて、9月27、28日に横浜アリーナでワンマンライブ「Satomi ONE MAN LIVE 2025」を開催する。「テーマは感謝の体現だから、やれること全部やりたいんだ」と吐露。現在、毎日、ダンスリハーサルを積んだりと準備を進めている。そのチケットも、27日からプレイガイド先行抽選がスタート。横アリの２日４公演で、活動9年間の集大成を見せつける。