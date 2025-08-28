人気アニメ「進撃の巨人」エレン・イェーガー、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役などを務める声優・梶裕貴（39）が28日、自身のXを更新。人気アニメ「北斗の拳」トキ役や映画「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役などを務めた声優・土師孝也さんを追悼した。

この日、事務所「アプトプロ」が「弊社代表取締役社長 加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました」と発表。

梶は「新人の頃からご一緒させていただく機会が度々ありつつも、役名もない自分のことなんか当然覚えてくださっていないだろうと思っていたのに、初めてメインの役どころで共演させていただいた際、あらためてご挨拶したところ、『すっかり売れっ子になっちゃって?』と、担当キャラとはかけ離れた優しいお声でお言葉をかけてくださり、体中が熱くなるほど嬉しかったのを覚えています」と思い出を振り返った。

また「それ以降も、ことあるごとに『忙しすぎて体壊すなよ』『適当でいいんだよ適当で』と僕を案じるお言葉をかけてくださったり、『結婚おめでとう』『あの梶がパパか?』などと、人生の節目をお祝いしてくださったりしました」と常に気にかけてくれていたことを回想。

気さくに声をかけるだけでなく「お会いする度に『子どもちゃんいくつになった？』と気にかけてくださり、娘の写真をお見せすると、これ以上ないくらいのあたたかい笑顔で『かわいいじゃない』と言ってくださって」と自分のことのように喜んでくれた姿から「役者の大先輩として大尊敬なのはもちろんのこと、どこか勝手に親戚のような親しみを持っておりました」と家族のような存在だったことを伝えた。

そして「今、とてもとても寂しいです。土師さんの、存在感。忘れません。ずっと心と脳に刻まれています。ゆっくり休んでくださいね。本当にお疲れ様でした！超かっこよかったです！大好きです！」と故人をしのんだ。