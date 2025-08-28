明石家さんまさん（70）を慕う芸人たちが9月7日に開催される『さんまPEACEFUL PARK2025 ＠大阪・関西万博』にて新曲を初披露することが発表されました。

新曲『さんま DE サンバ』は心躍るサンバのリズムが特徴となっており、作詞・作曲をGRe4N BOYZが担当しています。歌唱力に定評のある、さんまさんを慕う芸人たち（ブラックマヨネーズの小杉竜一さん、次長課長の河本準一さん、森三中の黒沢かずこさん、EXIT）が『さんま DE サンバ オールスターズ』として歌声を披露します。

さらに、HIDEさん（GRe4N BOYZ）たっての希望で、さんまさんに楽曲中の合いの手をリクエストしたところ、さんまさんがアドリブで歌唱したパートも収録されました。

ブラックマヨネーズの小杉竜一さんは「日本一芸人の多い吉本興業から『さんま DE サンバ』の歌唱芸人メンバーに選んでもらったので、芸人ではなく1人のシンガーとしてレコーディングさせてもらいました。このカッコいいブチ上がる曲を歌いこなせるか？と緊張のレコーディングでしたが、OK連発だったので僕が天才かテクノロジー満載かのどちらかだと思います！」と熱い思いを明かしました。

作詞・作曲を担当したGRe4N BOYZのHIDEさんは「このたび、あの明石家さんまさんが“とある年齢”を軽々と飛び越えられまして… そんな折、さんまさんとご一緒させていただいた際になぜかメロディや言葉が生まれ、気づけばひとつの物語を描いてしまいました！！」とコメント。楽曲については「『ウソみたいでホンマの話』が沢山詰まってる歌です！ もし真似できたなら、あなたの日常もちょっと踊り出すかも…？ そんな、さんまさんをギュッと詰め込んでおります！」と作品に込めた思いを明かしました。