大きめ荷物もスッポリ！【GU】週7で頼りたい！「2WAYバッグ」

ノートPCや書類、飲み物など何かと荷物が増えがちなとき、大きめバッグは欠かせないアイテム。リサーチする中で見つけたオススメは【GU（ジーユー）】の「2WAYバッグ」です。ワンハンドルのスマートなバッグだから、A4サイズ対応の大容量なのに、見た目がスタイリッシュに決まる点がポイント。オンにもオフにも使えるデザインなので、思わず週7で頼りたくなるかも。

A4サイズもすっぽり収納！

【GU】「2WAYロングベルトバッグ」\2,990（税込）

「A4サイズが入る収納力」（公式サイトより）を備えたバッグ。縦30 × 横35 × マチ13cmで、ペットボトルや日傘など幅のあるものも無理なく収納できそうです。開口部のジップは両開き仕様で出し入れもスムーズ。ベルト部分は長さを調整できるので、肩掛け・斜め掛けとシーンに合わせて使い分けできます。

オンの日もオフの日も頼れる

レザー調素材で高見えを狙えるのもこのバッグの特徴。シンプルなデザインなので、カジュアルから通勤コーデまで幅広い着こなしに馴染んでくれそうです。ベルト部分のメタルループには、気分に合わせて大きめチャームやスカーフをプラスしても◎ 定番のブラックのほか、色合いや素材感の異なるブラウンが3種揃っているので、季節の先取りにもオススメです！

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

