「STARTO ENTERTAINMENT」は28日、Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）が同日をもってグループを卒業すると発表した。事務所は退所せず、俳優として活動する。グループの出演が発表されている31日の野外音楽祭「a―nation」は出演せず、グループは7人体制でパフォーマンスを披露する。これを受けメンバーの薮宏太（35）が公式X（旧ツイッター）を更新し、心境をつづった。

藪は「応援してくれてるファンの方以外の皆さんも見て下さってるこの場で何かを発信することはすごく迷いましたがとにかく目の前のことを誠心誠意頑張ります！」と心境をつづった。

続けて「そしてまだまだ実現したいことが山ほどあります！これからも応援よろしくお願いします」とファンに向けて呼びかけていた。

中島は07年にHey！Say！JUMPとしてデビュー。俳優やモデルとしてもマルチに活躍してきた。今回の卒業は「中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とし「まずは俳優活動に専念する予定です」としている。

俳優としてはフジテレビドラマ「樹内ディソナンス」映画「＃マンホール」など多くの作品で主演。NHKドラマ「大奥」や映画「366日」など話題作にも出演し、繊細な演技が高く評価されている。

グループでは21年4月に岡本圭人（32）が脱退し、現在は俳優業を中心に活動している。