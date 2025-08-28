¡Úµð¿Í¡Û»î¹ç¸å¤Îà¹¥¥×¥ì¡¼á¤Ë´¿À¼¡¡ÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òµå¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬£±ËÜÄà¤ê¤Ç²ó¼ý¡¡
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç£³¡½£¸¤ÈÂçÇÔ¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤¯¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Îà¹¥¥×¥ì¡¼á¤Ç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹²óÆó»à°ìÎÝ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤é¤Î£´µåÌÜ¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Îº¬¸µÉÕ¶á¤Ç¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÏÀÞ¤ì¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï°ì¥´¥í¤È¤Ê¤ê»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥ó¤Ï°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ï»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¿¿¾å¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤êàÃè¤Å¤êá¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡£»î¹ç¸å¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿µå¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢Ä¹¤¤ËÀ¤ò»ý»²¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤Îµß½Ð¤ò»î¤ß¤¿¡£°Àï¶ìÆ®¤ÎËö¡¢£²¿ÍÌÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«»öà£±ËÜÄà¤êá¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤ì¡¢Å·ºÍ¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£