【琉球風水志シウマさんの運気UPクイズ】家にあると人間関係がうまくいく観葉植物って？

残暑が厳しい今こそ、グリーンを置いてさわやかな空間をつくりたいもの。

琉球風水志シウマさんによると、観葉植物の中でも対人運を高める種類を選ぶと、人とのつながりも自然とスムーズになるそう。暑さで疲れた心も、そっと癒してくれます。

対人運アップ力の強い観葉植物はこれ！

琉球風水では、緑に白や淡い黄色の斑ふが入った葉模様が特徴の「ディフェンバキア」は、対人関係を整えるエネルギーを持っていると考えられています。

それ以外では、基本的に葉が丸いものが対人運にはいいとされ、緑色の小さな球体が連なる姿が特徴的な多肉植物の「グリーンネックレス」もおすすめです。

「ちょっと試してみようかな」くらいの気持ちでOK。

空間も人との関係も、グリーンひとつでさわやかに。まずは気になるひと鉢を、お部屋に迎えてみませんか？

教えてくれたのは……

琉球風水志シウマさん

沖縄県生まれ。琉球風水師の母の影響で琉球風水を学びはじめる。姓名判断や九星気学などを取り入れた独自の「数意学」を考案し、これまで5万人以上を鑑定。著書に『琉球風水志シウマのナインナンバー【占い大全】』（主婦の友社）、『人間関係は数字で変わるシウマのスマホ開運術』 （マキノ出版）などがある。

（『オレンジページ』2025年8月2日号より）