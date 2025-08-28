徳島県で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「雨乞いの滝」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜70代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「徳島県で『夏に行きたい滝』ランキング」の結果をご紹介します。
回答者からは「『日本の滝百選』に選ばれた名瀑だから」（40代男性／千葉県）、「日本の滝百選にも選ばれてる。雨乞いの滝に着くまでも滝が楽しめる」（40代女性／神奈川県）、「徳島の異国的な雰囲気を感じられそうだから（30代女性／北海道）、「とくしま水紀行50選に選定されているので」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「以前見に行った際に大迫力で感動したから」（20代女性／徳島県）、「エメラルド色の滝壺と切り立つ岩壁が、真夏でも体感温度を下げてくれます。駐車場からの歩程が短めでサクッと涼めるのも魅力。水量が多い日は飛沫のミストが心地よく、写真映えも抜群です（安全柵・立入規制に従って鑑賞）」（40代男性／宮城県）、「水しぶきが舞い、清涼感あふれる滝壺は、夏でも涼しく過ごせる絶好の場所だから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：雨乞いの滝／47票神山町にある雨乞いの滝（あまごいのたき）は、「日本の滝百選」や「四国のみずべ八十八カ所」に選ばれた名瀑。雌滝（約45 m・三段瀑）と雄滝（約27 m・直瀑）の二筋が並ぶ「夫婦滝」です。駐車場から遊歩道を20〜30分進むと滝に到着し、道中には複数の小滝が点在しています。渓谷に広がる木々の緑と涼やかな空気、滝の音が織りなす清涼空間は、夏の避暑や自然散策に最適です。
1位：大釜の滝／51票那賀町沢谷にある大釜の滝（おおがまのたき）は、「日本の滝百選」に選ばれた名瀑です。落差約20mの水が豊かに落下し、深さ15mの釜状の滝壺と100mを超える絶壁に囲まれた景観は圧倒的。滝底には大蛇が棲むとの伝説も残っています。国道193号付近から展望でき、狭い道を通り抜けて展望台や階段を降りれば、より迫力ある景観が楽しめます。
