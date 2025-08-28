西武の郄橋光成投手（28）が28日、逆転でのクライマックスシリーズ（CS）進出に改めて照準を合わせた。29日のオリックス戦（ベルーナドーム）での先発を前に「いいスタートを切って、チームとしても個人としてもさらに上がっていけるように」と意気込んだ。

前カードで2位日本ハムに1勝1分けと勝ち越したチームは現在5位で、CS圏内の3位オリックスとは5・5ゲーム差。残りは29試合と少なくなっており、追う立場としては星を落とすたびに苦しくなる。

経験豊富な右腕も「これからの試合は、本当に一試合一試合負けられない戦いが続く」と強調する。勝利のために重視するのは立ち上がりで「しっかりと初回から入り込んでいきたい」と投球プランを語った。

今季のオリックス戦は3戦2敗で、今回は京セラドーム大阪で6回6失点（自責5）と乱れた7月30日以来の対戦となる。「（相手は）つながりがあって、爆発力のある打線。一人一人、しっかりと切っていきたい」。自身4連勝中の本拠地ベルーナドームとの好相性も力に変えて、逆転CSへの先陣を切る。（上岡真里江）