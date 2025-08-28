京都市11区で「住みたい」と思うエリアを調査！ 2位は「中京区」、1位は？【2025年版】
街を歩いていて、「このエリアに住みたいな」と感じたことはありませんか？ 京都は、暮らしの中に自然や歴史が息づいており、世界的にも有名な街となっています。そんな環境に触れると、「ここに住んだら心豊かに、気持ちよく暮らせそうだな」と憧れてしまうことがありますよね。
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「京都市11区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで関西出身・在住のシカマアキさんに京都の「住環境」について聞いてみました。
【結果】京都市11区で「住みたい」と思うエリアはどこ？
回答者からは「交通の便が良く、商業施設や飲食店も多くて生活が便利。歴史的な雰囲気もあり、住みやすい」（20代女性／京都府）、「鴨川が近くにあって落ち着いた雰囲気だと思うから」（30代女性／兵庫県））、「二条城付近は中心部へも近くて静か」（50代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「自然が豊かで落ち着いた雰囲気。観光地も多く、京都らしさを感じながら暮らせる」（20代女性／京都府）、「自然や教育が豊かというイメージがあり文化的な環境が教育的にいいかなと思うから」（30代女性／東京都）、「鴨川や比叡山など自然が豊富で、四季の移ろいを感じながら暮らせます」（50代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
知的な街並みと閑静で風情ある住宅地、観光スポットが共存し、京都を訪れた際に、まず『住んでみたい』と思う場所と言えるでしょう。
また、2位「中京区」は、京都の中心部に位置し、四条、烏丸、河原町などが近くて買い物やグルメなど、まさに“なんでもある”エリア。地下鉄やバスなど交通アクセスも便利です。その中でも、丸太町周辺などには静かな住宅街もあり、初めて京都に住むなら、その利便性などを総合的に考えると、ここを選ぶのもいいかもしれません。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：22025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：76人、40代：63人、50代：36人、60代：11人、70代：1人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
