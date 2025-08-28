YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかさんは8月25日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：あみかさん公式Instagramより）

YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかさんは8月25日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露しました。

【写真】あみか、スタイル抜群のほっそりウエスト披露！

「あみかとこの車相性良過ぎ」

あみかさんは「愛車ちゃんとツーショット」とつづり、4枚の写真を投稿。ショート丈のタンクトップにジーンズを合わせたコーディネートを披露しました。背景にはかっこいい愛車の姿も。ほっそりとしたウエストが際立ち、抜群のスタイルが引き立っています。

この投稿にファンからは、「スタイルよ過ぎる」「かわいい」「やばい……かっこよ過ぎる」「きれい過ぎ」「ガチでかっこいい」「あみかとこの車相性良過ぎ」「輝いてる」「ギャップ萌え」「ビジュ爆発」との声が寄せられました。

「へそ出しかわいい〜」

あみかさんは7月1日の投稿でも、スタイル抜群のオフショットを公開しています。コメントでは、「何そのズボン！ムーミンなのかわい過ぎ」「おしゃれ過ぎます」「へそ出しかわいい〜」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)