「ギャップ萌え」人気YouTuber、スタイル抜群のほっそりウエスト披露！ 「ビジュ爆発」「やばい」
YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかさんは8月25日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露しました。
【写真】あみか、スタイル抜群のほっそりウエスト披露！
この投稿にファンからは、「スタイルよ過ぎる」「かわいい」「やばい……かっこよ過ぎる」「きれい過ぎ」「ガチでかっこいい」「あみかとこの車相性良過ぎ」「輝いてる」「ギャップ萌え」「ビジュ爆発」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「あみかとこの車相性良過ぎ」あみかさんは「愛車ちゃんとツーショット」とつづり、4枚の写真を投稿。ショート丈のタンクトップにジーンズを合わせたコーディネートを披露しました。背景にはかっこいい愛車の姿も。ほっそりとしたウエストが際立ち、抜群のスタイルが引き立っています。
「へそ出しかわいい〜」あみかさんは7月1日の投稿でも、スタイル抜群のオフショットを公開しています。コメントでは、「何そのズボン！ムーミンなのかわい過ぎ」「おしゃれ過ぎます」「へそ出しかわいい〜」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
