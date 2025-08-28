日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」MV公開 “なおみく”センターで新たなグループの姿を表現
日向坂46は28日、15thシングル「お願いバッハ！」（9月17日発売）のミュージックビデオ（MV）を、同グループオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
【動画】かわいすぎる“なおみく”センターが印象的…日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」MV公開
今作は二期生・金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務め、二期生〜四期生までの全19名が参加している。「NEW CLASSIC」というテーマのもと、音楽の上で一つになる19人を描いており、強い意志を持って次のステージへ踏み出す、新たな日向坂46の姿を表現している。
全編北海道で撮影しており、間奏でバッハの楽曲「G線上のアリア」が流れるシーンでは、地上に大きく描かれた五線譜の上で、実際にその場面で使用されているピアノ譜面の音符の存在としてメンバーが配置され、金村・小坂のWセンターがその中をすり抜けながら優美にペアダンスをしている姿が印象的だ。なお、MVの監督は、三石直和氏が務めた。
【動画】かわいすぎる“なおみく”センターが印象的…日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」MV公開
今作は二期生・金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務め、二期生〜四期生までの全19名が参加している。「NEW CLASSIC」というテーマのもと、音楽の上で一つになる19人を描いており、強い意志を持って次のステージへ踏み出す、新たな日向坂46の姿を表現している。
全編北海道で撮影しており、間奏でバッハの楽曲「G線上のアリア」が流れるシーンでは、地上に大きく描かれた五線譜の上で、実際にその場面で使用されているピアノ譜面の音符の存在としてメンバーが配置され、金村・小坂のWセンターがその中をすり抜けながら優美にペアダンスをしている姿が印象的だ。なお、MVの監督は、三石直和氏が務めた。