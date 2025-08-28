¡Ú¹Åç¡ÛÅÄÃæ¾Âç¹¶Î¬¤Ç£´Ï¢¾¡¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¡¡£´Ï¢¾¡¤Ç£²°Ì¤Ë£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ËÆùÇö¡½¡½¡££´°Ì¡¦¹Åç¤Ï£²£¸Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£¸¡½£³¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿µð¿ÍÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾¤ò¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤¿¡££²²ó¤Þ¤Ç£¶°ÂÂÇ£µÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤£Ë£Ï¤¹¤ë¤È¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï£´ÈÖ¡¦¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢£·²ó¤Ë¤ÏÃæÂ¼¾©À®¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¥À¥á²¡¤·£¶¹æ£²¥é¥ó¤Ê¤É¡¢£±£¶°ÂÂÇ£¸ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¹âÂÀ°ì¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¶²ó£³¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢º£µ¨£³¾¡ÌÜ¤ÈÅêÂÇ¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î¤ª¤â¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½£²²ó¤Þ¤Ç¤Ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤ò¹¶Î¬¡¢£Ë£Ï¤·¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡Æñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤è¤¯½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤â¡ÊÄÌ»»¡Ë£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ£±£¶°ÂÂÇ£¸ÆÀÅÀ¡£Åö¤¿¤ê¤Î»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºäÁÒ¾¸ã¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤â°ÂÂÇ¤¬½Ð¤¿¡Ê£¶²ó£´ÂÇÀÊÌÜ¤Ë±¦Á°ÂÇ¡Ë
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¤ç¤¦¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤è¤ê¤ÏÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂÇÀÊ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Á°¤è¤ê¤ÏÈ¿±þ¤Î»ÅÊý¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¡¦¹â¤Ï£¶²ó£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤ÈÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£ËÜ¿Í¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÊÙ¶¯¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½£²²ó¤Ë£µÆÀÅÀ¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤ËÃæÈ×°Ê¹ß¤ËÂÇÀþ¤¬Ê£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¡ÊÃæÂ¼¡Ë¾©À®¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½µ¤Î¿¿¤óÃæ¤À¤·¤Í¡£¤¤¤¤ÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢ÂÇÀþ¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤À
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤ÆÇÈ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£³Æ¼«¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ê¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç°ìËÜ¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæÂ¼¾©¤Ï£´°ÂÂÇ
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤º¤Ã¤È¤¤¤¤ÆâÍÆ¤ÎÂÇÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤È¤¤È°¤¤¤È¤¤Îº¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ì¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÏ¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¡¦¹â¤Ï£¸·î¤À¤±¤Ç£³¾¡ÌÜ¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¤¬
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈ¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤¿¤À¤¤ç¤¦¤Ç£´²óÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡©¡¡¤Þ¤¿Áê¼ê¤â¸¦µæ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Î©ÇÉ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£