アソビシステムとTWIN PLANETが共同で手がける新メンズグループ『ONSENSE（オンセンス）』が、シングル『YUAKE』で29日にデビューすることが発表されました。SNSでは、早くも期待の声が広がっています。

『ONSENSE』は2024年9月から10月にかけて実施された、秋元康さん総合プロデュースの『MEN'S YOAKE AUDITION 2024』にて選ばれたアカリさん（19）、エノモト タクヤさん（20）、タマムラ ユウさん（23）、イデ アツキさん（23）の4名と、俳優として活動するウサ タクマさん（25）。そして、中国出身で実の姉であるミチさんと共に“よしミチ”の愛称で親しまれているモデルのヨシアキさん（25）の計6人によって結成されました。

■グループ名は『温泉』＋『センス』から命名

グループ名は、日本のトラディショナルな要素である『温泉（ONSEN）』に、『センス（SENSE）』を組み合わせた造語で、“毎日ちょっとイヤなことがあっても、そんな自分を受け入れながら、ぬくぬくと過ごしていこう”という前向きなメッセージが込められています。これらのコンセプトをポップスサウンドにのせて、ぬくもりある“バスタイムポップス”として、日本だけでなく世界へマイペースに届けていくということです。

ONSENSEは「まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で」とコメントしています。

■SNSでは期待の声「コンセプトかわいい」

この発表を受け、SNSでは「コンセプトかわいい」や「新たな挑戦応援するよ」など期待の声が広がっています。

デビューシングル『YUAKE』は、新たな始まりや仲間との出会いがぬくもりある視点で描かれており、「自分たちのペースでゆっくりやっていこう」という思いが込められた楽曲だといいます。29日に配信リリースし、同日20時にミュージックビデオを公開予定。9月6日に開催される『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』にて、初パフォーマンスを行うことも発表しました。