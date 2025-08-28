カラバオ杯3回戦の組み合わせ決定、松木玖生のサウサンプトンと遠藤航のリバプールによる日本人対決に
28日、カラバオカップ3回戦の組み合わせが発表された。プレミアリーグ勢が続々と登場する中、注目の対戦カードが揃った。MF松木玖生が所属するサウサンプトン(2部)はMF遠藤航が所属する前回準優勝のリバプールと対戦する。
アーセナルは3部のポート・ベールとのアウェー戦に臨む。格下相手に油断できない一戦となる中、チームは順当勝利を目指す。一方、チェルシーも3部のリンカーン・シティと対戦する。マンチェスター・シティはハダースフィールドとのアウェー戦に臨む。前回王者のニューカッスルは、3部のブラッドフォード・シティをホームに迎え、タイトル防衛へ向け順調な進撃を狙う。
マンチェスター・ユナイテッドを打ち破った4部のグリムズビー・タウンはシェフィールド・ウェンズデイと対戦。そのほかの対戦カードは、ブレントフォードとアストン・ビラ、ウォルバーハンプトンとエバートン、MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとミルウォールが対戦する。プレミアリーグ同士や下位クラブとの対戦など、各試合で戦力や戦術が試される重要な一戦となる。
カラバオカップ3回戦は9月15日または22日の週に開催される予定で、欧州大会に出場するクラブは22日の週に試合を行う。
ポート・ベイル(3部) vs アーセナル
リンカーン・シティ(3部) vs チェルシー
リバプール vs サウサンプトン(2部)
マンチェスター・シティ vs ハダースフィールド(3部)
ニューカッスル vs ブラッドフォード(3部)
ブレントフォード vs アストン・ビラ
ウォルバーハンプトン vs エバートン
クリスタル・パレス vs ミルウォール(2部)
シェフィールド・W(2部) vs グリムズビー・タウン(4部)
スウォンジー(2部) vs ノッティンガム・フォレスト
バーンリー vs カーディフ(3部)
レディング(3部) vs レクサム(2部)
ウィガン(3部) vs ウィコム・ワンダラーズ(3部)
フルハム vs ケンブリッジ(4部)
トッテナム vs ドンカスター(3部)
バーンズリー(3部) vs ブライトン
