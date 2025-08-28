8月28日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が夏休みにグループ時代の同期の土生瑞穂とシンガポール旅行を楽しんだことを報告した。

-「英語結構使えるようになったかも」-

３泊４日のシンガポール旅行がとても楽しかったという菅井。そもそもシンガポールを選んだ理由は、菅井の父が長く勤務していたことがあり、自分も行ってみたいと憧れていたという。２０２５年は、シンガポール独立60周年（SG60）の記念の時期で、街中がお祭りムードで、すごくいい時期に行くことができたと語った

特に行きたかったというユニバーサル・スタジオ・シンガポール（USS）は、事前に調べた段階では日本のUSJよりコンパクトで回りやすいはずが、ものすごく混んでいたと語りつつ、事前に購入した優先パスのおかげでアトラクションを楽しめたという。日本にない映画『トランスフォーマー』をテーマにした「トランスフォーマー・ザ・ライド」や、暗闇の中を進む映画『ハムナプトラ』シリーズをテーマにしたアトラクション「リベンジ・オブ・ザ・マミー」が2回乗るほどお気に入りだったという。土生とは日本のUSJにはない『カンフーパンダ』のカチューシャをお揃いで購入し、飛行機内で予習した映画の知識を活かして満喫した。

さらに、お土産も購入したようで、今回の放送のために『ジュラシック・パーク』のTシャツを着てきたと語り、「推しのブルーというラプトルの恐竜が描かれています」とアピールした。残念ながら、アトラクションはメンテナンス中で乗れなかったものの、『ジュラシック・パーク』のショーが見られたようで、菅井曰く「映画から出てきたみたいなリアルなラプトル」にも会えたと語った。Tシャツはキッズサイズしかなかったものの、「最近ミニTが流行ってるし、いいかな」と自分に言い訳しつつLサイズを購入。土生にも「ミニT今人気だし、かわいいじゃん」とお墨付きをもらえたという。

さらに、ちょっとしたサプライズも旅の中であったそうで、知人でシンガポール在住のご夫婦と、なんと日本からシンガポールへ向かう飛行機が全く同じ便だったことが判明。現地ではご夫婦の案内でシンガポール名物のチリクラブやバンブークラムなど、地元ならではの晩御飯に舌鼓を打ったという。

滞在中は、独立記念祭典に向けた大規模な花火のリハーサルにも遭遇。マリーナベイ・サンズ周辺のビル群から打ちあがる360度の花火に「この夏初めて見られた」と感動し、忘れられない思い出となったと語った。

また、今回の旅では積極的に英語を使うことを心掛けていたという菅井。レストランの予約や値引き交渉もこなし、「英語結構使えるようになったかも」と自信をつけた矢先にハプニングが発生。変圧器を忘れてしまったため、貸してもらえないかホテルのフロントに変圧器について電話で尋ねたところ、「OK！」と言われたはずが、なぜか係員が持ってきたのは大きな毛布。「え？全然伝わってなかった！」と、調子に乗ってしまったエピソードを明かした。結局、変圧器についてたずねることもできたうえ、毛布は寒かった部屋で土生と共に有効活用したという。

旅の相棒である土生のユニークな目覚ましエピソードも披露。土生の父親が録音した「瑞穂、朝だよ！」という声で起こしてもらったといい、起きないでいるとだんだん進化するというそのオリジナル目覚ましに「そっちバージョンも聞いてみたかったなと思いました」と、気心知れた同期との旅ならではの一幕を聞かせてくれた。

３泊４日の旅全体を通して「とても楽しく、いろいろなことがあった濃い時間でした」と振り返った。