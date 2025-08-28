¡ÚEPEX¡Û3ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¿·¶Ê¡õSHINee¡¦NCT127¥«¥Ð¡¼¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î2»þ´Ö¤ò¥ì¥Ý♡
8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Zepp DiverCity¤Ë¤Æ´Ú¹ñ¤Î8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEPEX¡×¤Î3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØEPEX 3rd FANCON <Ï²Ì¡ÀÄ½Õ>¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª7·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYouth Chapter 3 : ROMANTIC YOUTH¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢SHINee¤äEXO¤Ê¤ÉÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂç¿Íµ¤¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤éÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢EPEX¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¤¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹♡
EPEX¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤òCHECK
2021Ç¯¤ËC9¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×EPEX¡Ê¥¤¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎEPEX¤Ï¡ÖThe gathering of eight youths reaches eight different apexes¡Ê8¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ8¤Ä¤ÎÄºÅÀ¤òÀ®¤·¤È¤²¤ë¡Ë¡×¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢WISH¡¢KEUM¡¢MU¡¢A-MIN¡¢BAEKSEUNG¡¢AYDEN¡¢YEWANG¡¢JEFF¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤¬2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¡£
¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¤Ï¡ÖZENITH¡Ê¥¼¥Ë¥¹¡Ë¡×¤Ç¡¢¡ÈºÇ¹âÅÀ¡¦ÄºÅÀ¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÀÄ½Õ¿¿¤ÃÂþ¤Ê¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹
ÀÄ½Õ3Éôºî¤Î½¸ÂçÀ®¡ØYouth Chapter 3 : ROMANTIC YOUTH¡Ù¤ò7/28¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
7·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYouth Chapter 3 : ROMANTIC YOUTH¡Ù¤Ï¡¢EPEX¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¿ÀÄ½Õ3Éôºî¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤ËÀø¤à³ëÆ£¤äÉÔÂ´¶¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¡ÈÏ²Ì¡Åª¤ÊÀÄ½Õ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖPicasso¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖGrateful to Tears¡×¤Ê¤É¡¢Á´8¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀÄ½Õ¡É¤Î½¸ÂçÀ®¨¡¨¡3Éôºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©
¡ÚEPEX¡Û¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÀøÆþ♡¡¿ÀÄ½Õ3Éôºî¡¦ºÇ½ª¾Ï¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©
¡ØEPEX 2nd FANCON¡ãÏ²Ì¡ÀÄ½Õ¡ä in JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¡ª
8·î26Æü¡¢Zepp DiverCity¤Ë¤ÆEPEX¤Î3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¡ØEPEX 2nd FANCON¡ãÏ²Ì¡ÀÄ½Õ¡ä in JAPAN¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢1Éô¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÈÀÄ½Õ¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ªËë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó♡
ºÇ¿·¶Ê¡ÖWaffle¡×¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢1¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï3rd ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖWaffle¡×¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SHINee¤äEXO¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç¿Íµ¤¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼
¸ø±é¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢SHINee¡¢INFINITE¡¢EXO¡¢NCT127¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç¿Íµ¤¶Ê¥«¥Ð¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£
¥á¥É¥ì¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎSAJA Boys¡ÖSoda Pop¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡©¡Ö¥¤¥ÚÆ±ÂÎ¥²¡¼¥à¡×
¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ÚÆ±ÂÎ¥²¡¼¥à¡×¤ËÄ©Àï¡£
Rule ¡Ö¥¤¥ÚÆ±ÂÎ¥²¡¼¥à¡×
¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¤ªÂê¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢WISH¤À¤±¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤ªÂê¡ÖEPEX¡×¤Ç¤Ï¸«»ö¤ËÁ´°÷Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢ZENITH¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMorning to midnight¡×½ë¤µ¤òËº¤ì¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡ÖMorning to midnight¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ãÏ²Ì¡ÀÄ½Õ¡ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ120¡ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤àZENITH¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖPluto¡×¡ÖDance with Wolves¡×¤òÈäÏª¡£Â©¤ÎÂ·¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ZENITH¤ÏÂ©¤ò吞¤à¤Û¤É¡¢7¿Í¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFirst Love's Law¡×¤ÇZENITH¤ËµÞÀÜ¶á♡
¡ÖFirst Love's Law¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¡¢ZENITH¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë±þ¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡£
¡Ö¥¤¥ÚÆ±ÂÎ¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤ªÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÄêÈÖ¶Ê¡ÖDo 4 Me¡×¤òÈäÏª
ZENITH¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
Á°²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤â¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¡¢¤â¤Ï¤äEPEX¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖDo 4 Me¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ZENITH¤È°ì½ï¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²Î¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ZENITH¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄZENITH¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
MU¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ëº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òËÍ¤¿¤Á¤Ë¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ZENIT¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Þ¤¹¡£ZENITH°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
WISH¡ÖºÇ½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢ZENITH¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¾¯¤·¥Ó¥ê¤Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´¶³Ð¤òËè²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ZENITH¤¬¶«¤Ð¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©³§¤µ¤ó¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
JEFF¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ëº£Æü¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ZENITH¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÃå¤¤¤Æ¤¹¤°´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¤³¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Íè½µ¡È¥ê¥ê¥¤¥Ù¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤½¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
AYDEN¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡ËZENITH¡¢º£Æü³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤Ä¤âÆüËÜ¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ZENITH¤È°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»×¤¤½Ð¤¬ËÍ¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âËÜÅö¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£ÆüËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î1ÈÖ¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
A-MIN¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë»ä¤Î3rd¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ãÏ²Ì¡ÀÄ½Õ¡ä1Éô¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤ëÁ°¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤è¤¯ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤òËº¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢º£Æü¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎåºÎï¤Ê¤ª¤á¤á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÆüËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÂç¹¥¤¡ª¡×
YEWANG¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë²¶¤Ïº£Æü¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Þ¤¿ZENITH¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤â¤¦¾¯¤·¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ì¤Þ¤ÇZENITH¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
BAEKSEUNG¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËÍ¤ÏZENITH¤Ë¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÍ¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á¤¬º£ÅÙÍè¤ë¤È¤¤ÏÍè½µ¤Ç¤¹¤Í¡£Íè½µÁ´°÷¤ÎZENITH¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎZENITH¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
1Éô¤¬¤â¤¦¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2Éô¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©´¶Æ°¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
³èÆ°¤¹¤ëÁ°¤ËÆüËÜ¸ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿É½¸½¤Ï¡¢Á´ÉôÁ°¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´°÷¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢A-MIN¤ÈAYDEN¤ÏÁ´¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
Æñ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤â»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆEPEX¤ÈZENITH¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÏ²Ì¡ÀÄ½Õ¡É¤½¤Î¤â¤Î
¼¡²ó¤ÎÍèÆü¸ø±é¤âÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡¢EPEX¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈWaffleAttosecondPicassoKILLSHOTHit The WallSHINee - SherlockINFINITE - Man in LoveEXO - Love Me RightNCT127 - Kick ItSaja Boys - Soda PopYouth2YouthUNIVERSEGrateful to TearsMorning to midnightPlutoDances with WolvesWhale fallWonderfulLove BombDo 4 MeHymn to Love
