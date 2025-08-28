À¼Í¥¡¦¿¹ÅÄÀ®°ì¡¡ÅÚ»Õ¹§Ìé¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö²¿¤â²¸ÊÖ¤·½ÐÍè¤Ì¤Þ¤Þ¡Ä»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖBLEACH¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹õºê°ì¸î¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿®Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¡¦¿¹ÅÄÀ®°ì¡Ê52¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥È¥Ìò¤ä±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥»¥Ö¥ë¥¹¡¦¥¹¥Í¥¤¥×Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¡¦ÅÚ»Õ¹§Ìé¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥×¥È¥×¥í¡×¤¬¡ÖÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²ÃÆ£¹§Ìé¡ÊÅÚ»Õ¹§Ìé¡Ëµ·¡ÊµýÇ¯72ºÐ¡ËÎáÏÂ7Ç¯8·î27Æü¸áÁ°¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î°ÙµÞÀÂ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÅÚ»Õ¹§Ìé¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ìÈá¤·¤ß¤ËÀä¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤òµ¤·¡ÖÅÚ»Õ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¿á¤ÂØ¤¨¡¦¥¢¥Ë¥áÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿ÂçÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿á¤ÂØ¤¨¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤ÎÃæ¤Ç¿§¡¹¤Ê»ö¤ò¤´¶µ¼øÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¤ªÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¡¢¡È½Å¸ü´¶¡É¡È±ÔÍø¤µ¡É¡È¥¯¡¼¥ë¤µ¡É¤Ê¤É¤òÁÛµ¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ê¤É¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÚ»Õ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤µ¤é¤¤¡ÖÅÚ»Õ¤µ¤ó¤¬¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥¥å¥È¥í¥óÌò¤È¤·¤Æ¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¤Ê¤¼¤«Ì¯¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦±é¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡Ö¤Þ¤¿¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸½¾ì¤Ç¿§¡¹¤Ê»ö¤ò³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤â²¸ÊÖ¤·½ÐÍè¤Ì¤Þ¤Þ¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚ»Õ¤µ¤ó¤«¤é¤ª¶µ¤¨Äº¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³è¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¤¥¯Á°¤ËÎ©¤È¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£