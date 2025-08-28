¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¿·¶¡½Ò¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»É»¦»ö·ï
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¡Ö»ö·ï¤Î2ÆüÁ°¤Ë¶ÐÌ³ÀèÉÕ¶á¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈï³²¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç24ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ö·ï2ÆüÁ°¤ÎÄ«¤Ë¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÇÊâ¤¯Èï³²¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÈ¹Ô»þ°Ê³°¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÈÈï³²½÷À¤ÎÀÜ¿¨¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬Èï³²½÷À¤ò°ìÊýÅª¤ËÁÀ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
