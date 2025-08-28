巨人は２８日の広島戦（マツダ）に３―８で敗れ４連敗。先発した田中将大投手（３６）は２回５失点（自責４）に終わり日米通算２００勝は持ち越しとなった。

偉業達成をかけてマウンドに上がった田中将は初回に１点を奪われると、２―１で迎えた２回には味方の失策や自らの暴投なども絡み一挙４失点。一方の打線は２回の岸田の２ランと６回の岡本の内野ゴロの間に奪った１点による計３点のみに終わり、大敗を喫した。

阿部慎之助監督（４６）は「丁寧にいこうとしたのは分かるんだけどね。それで捕まっちゃったし、味方のミスも出ちゃったんだけれど」とこの日の右腕の投球を振り返ると、次回登板予定については「ちょっとこれから考えようかなとは思います」とローテ再考も示唆した。

偉業達成のかかる登板が続く中、味方の守備の乱れも目立つ。指揮官は「ミスしようと思ってしているわけじゃないしね、みんな必死に勝とうと思ってるんだから。そこは何とも言えないんだけどね。みんな勝とうと思ってやっているし」とナインを擁護すると「とにかくもう、連敗止めるしかないんで。選手は必死に勝とうと思ってみんなやってるわけだからね。負けは僕の責任でいいから、思い切ってやってほしいなと思います」と連敗ストップを誓った。