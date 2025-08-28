上品さをアピれる“部分見せ”を選ぶべし♡ 大人っぽさを意識した「あざと肌見せコーデ」って？

ガーリーなお洋服が好き。だけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、上品さをアピれる「あざと肌見せコーデ」をご紹介します。大人っぽさを意識するなら、肌見せ範囲は控えめにするのが最適解なんだとか♡

体のラインがきわ立つシルエットや上品な肌見せ、華やかなあしらいのお洋服など“おんなみ”があふれるファッションのこと。

オトナの女性らしい、無理のない色気を加えることで一気にコーデがレベルアップすること間違いなし♡

部分的なあざと肌見せで勝負

面積広めの肌見せも可愛いけれど、フレッシュな印象が生まれがち。大人っぽさを意識するなら、肌見せ範囲は控えめにするのが最適解！上品さをアピれる部分見せを選ぶべし。

Cordinate 肌見せ部分にかかるリボンがおかわ

グレー×ピンクの配色がレディなムードを加速。普段は見えない背中あきが絶妙に色っぽ♡

グレー背中あきトップス 13,200円／HONEY MI HONEY ピンク花柄スカート 19,800円／DEICY バッグ 14,610円／mucu and ebony（HANA KOREA）

Cordinate コンパクトなトップスはボトムにボリュームを

ドット柄のクロップド丈のトップスが可愛さ満点。おなかやデコルテを自然に見せるときは、ボリュームのあるボトムでバランスをとって。

ドットショート丈トップス 4,400円／EMODA ルミネエスト新宿店 黒スカート 12,100円／dazzlin

撮影／花盛友里 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）、中村里帆

