上品さをアピれる“部分見せ”を選ぶべし♡ 大人っぽさを意識した「あざと肌見せコーデ」って？
ガーリーなお洋服が好き。だけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、上品さをアピれる「あざと肌見せコーデ」をご紹介します。大人っぽさを意識するなら、肌見せ範囲は控えめにするのが最適解なんだとか♡
おんなみコンシャス
体のラインがきわ立つシルエットや上品な肌見せ、華やかなあしらいのお洋服など“おんなみ”があふれるファッションのこと。
オトナの女性らしい、無理のない色気を加えることで一気にコーデがレベルアップすること間違いなし♡
部分的なあざと肌見せで勝負
面積広めの肌見せも可愛いけれど、フレッシュな印象が生まれがち。大人っぽさを意識するなら、肌見せ範囲は控えめにするのが最適解！上品さをアピれる部分見せを選ぶべし。
Cordinate 肌見せ部分にかかるリボンがおかわ
グレー×ピンクの配色がレディなムードを加速。普段は見えない背中あきが絶妙に色っぽ♡
Cordinate コンパクトなトップスはボトムにボリュームを
ドット柄のクロップド丈のトップスが可愛さ満点。おなかやデコルテを自然に見せるときは、ボリュームのあるボトムでバランスをとって。
撮影／花盛友里 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）、中村里帆
中村里帆
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来