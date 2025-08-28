¸µ¶ä¹Ô°÷¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦SKRYU¡ÖÄ«7»þ¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ«Ýµ¤µ¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ñÎ©Âç³Ø½Ð¿È¡¢¸µ¶ä¹Ô°÷¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢SKRYU¤µ¤ó¡£¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ç»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTART¡Ù¤Ë¤Ï²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½³Ú¶Ê¤Ç¤â¿Í´Ö¤¯¤µ¤¯¤¤¤¿¤¤
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀÎ¤«¤éÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¾éÃÌ¤¸¤ß¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦À¸°Õµ¤¤µ¤ò½É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ØSTART¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤äÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤ò²Î¤¦¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ä¤º¤Ã¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§Ã£¤Î¤³¤È¤Ê¤É²áµî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¿Í´Ö¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖLaser¡×¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢²»³Ú°ìËÜ¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤³¤È¤äÍèÀ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¾è¤ë¡£
¡Ö¡ØLaser¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó¤ÏÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤ë´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ÇSKRYU¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÄ°¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ë¶ô¤é¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³Ú¶Ê¤Ç¤â¿Í´Ö¤¯¤µ¤¯¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¶Ê¤¬Ä°¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¶ä¹Ô°÷»þÂå¤ËÆÞ¤Ã¤¿´é¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡ØÀ¸¤¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ«7»þ¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ«Ýµ¤µ¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÎÉ¤¤²Î»ì¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¸¼´Ø¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØSKRYU¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯ÄÌ¶Ð»þ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¶¤Ï¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ù¤È»×¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËëÄ¥¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ä¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï³Ú¶Ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È³Î¸Ç¤¿¤ë²Î¾§ÎÏ¤È¤¤¤¦²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹¿¿ÌÌÌÜ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×SKRYU
¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¡1996Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡£¹ñÎ©Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¿ô¡¹¤ÎMC¥Ð¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¡£9·î21Æü¤Ë¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤¦¡£
Information¡ØSTART¡Ù
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTART¡Ù¤Ï¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¡£SKRYU¤ò¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ËÍ¶¤Ã¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦fuuga¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖSTART¡×¤ätofubeats¤¬ºî¶Ê¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖSummer Breeze¡×¤Ê¤ÉÁ´10¶Ê¡£¡Ê¿¢ÅÄ²»³Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¼Ì¿¿¡¦Nae.Jay¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¾®¾¾¹áÎ¤
anan 2460¹æ¡Ê2025Ç¯8·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê