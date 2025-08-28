22/7、現体制の集大成となる3rdアルバムリリース決定！ 8周年記念ライブ開催も発表
22/7が、12月10日に3rdアルバム（タイトル未定）をリリースする。8月28日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で行われた『西條和 卒業コンサート ～存在の証明～』で発表した。22/7としては、約2年ぶりのアルバムとなる。
■完全生産限定盤Bには8月28日開催の『西條和 卒業コンサート』の映像を収録
本作の完全生産限定盤Aには『22/7 Summer Live 2025 ～Toyboxの秘密～ [Piece4][Last Piece]』のライブ映像、完全生産限定盤Bには『西條和 卒業コンサート ～存在の証明～』のライブ映像を収録。
完全生産限定盤Cには上記ライブのメイキングや『22/7 Video Clip Collection』に加え、特典CDとして『22/7 Cover Song Collection』が同梱される。ショップ別購入特典の内容も公開された。
さらに、12月14日に、デビュー8周年を祝う『22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025』を開催するることもあわせて発表された。
本公演は、東京音楽大学100周年記念ホール（池袋キャンパスA館）で昼夜2部制で実施。チケットのファンクラブ先行受付が、8月28日21時30分からスタートした。詳細はオフィシャルサイトで。
現在、3期生オーディションを開催中の22/7。現体制の集大成となる3rdアルバムと8周年記念ライブに注目だ。
■リリース情報
2025.12.10 ON SALE
ALBUM『タイトル未定』
■ライブ情報
22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025
12/14（日）東京・東京音楽大学100周年記念ホール（池袋キャンパスA館） 14:00～ / 18:00～
