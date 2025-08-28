どんどん仲良くなっていく！？ YouTubeチャンネル「Teddy」では、バーニーズ・マウンテンドッグと子猫が無邪気にじゃれ合う様子が配信され、動画のコメント欄には「優しさがにじみ出てるね」「純真な子猫がかわいすぎる！」の声が続出しました。

戸惑う子猫をよそに…

注目を集めたのは「How a Bernese Mountain Dog and a Kitten Became Friends」という動画。体の大きなバーニーズ・マウンテンドッグの「テディ」が、小さな子猫にそっと鼻を近づけ、全身をクンクンと優しく嗅ぐシーンから始まります。

「ニャンだ！？」と戸惑う子猫をよそに、テディはまるで「これは何だろう？」とでも言いたげに、鼻先でちょんちょんつつきながら全身のにおいを熱心にチェック。たっぷりとクンクンして満足したかと思いきや、まだ名残惜しそうに子猫をじっと見つめるテディの瞳には、温かな好奇心がきらりと光っています。

テディの少し強引にも見えるスキンシップが功を奏し、徐々に心を開く子猫。やがてペロペロと丁寧に毛づくろいされながら、「はぁ〜気持ちいいニャ……」と満足げにテディの体に寄り添います。その目はとろ〜んととろけるようで、すっかり安心しきった様子。そしてついには、コロンと寝転がっておなかを見せるという大サービスぶりです。

すっかり心を通わせた2匹。子猫の何倍も大きいテディが、頭をコテンと子猫に預ける光景は、見ているだけで癒やされますね。

動画の視聴者からは、「テディと子猫の友情にほっこりしました」「テディの優しさは偉大だね」と温かいコメントが続々と届いています。犬と猫、そして体の大きさなど関係ない、2人のピュアな友情をチェックしてみてください。