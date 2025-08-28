「派手すぎるの苦手、、」→【無印良品】へ！ 即、真似したい♡「こなれコーデ」

おしゃれな着こなしはしたいけど、派手なカラーや大胆なデザインはちょっと苦手……。そんな悩みを持つ大人女性におすすめなのが、【無印良品】のシンプルで洗練されたアイテム。肌なじみの良い落ち着いたトーンと着心地にこだわった素材やデザインで、頑張りすぎないおしゃれが手に入りそう。今回は、ナチュラルだけどこなれて見える、そんな理想を叶えてくれそうな無印コーデをご紹介します。

さりげないドットで差がつく夏モノトーン

黒のスタンドカラーシャツに、ゆったりとしたシルエットの同色・同素材のパンツを合わせたモノトーンスタイル。シンプルなコーデの中に光る、ボトムスのドット柄がさりげないアクセント。ゆるっとしたトップスとワイドパンツの組み合わせでも、全体的にAラインを意識したシルエットにすることでスタイルアップも狙えそうなスッキリとした雰囲気に。足元は厚底サンダルで涼しげに、バッグは巾着タイプでラフにまとめて。オールブラックなのに、軽やかに見せてくれる抜け感コーデの完成です。

ゆるっと × きちんとなバランスコーデ

上品なスタンドカラーシャツとゆるっとラフなパンツの組み合わせ。上下ともに無印良品のアイテムらしく、シンプルでスッキリとしたシルエットが魅力。シャツのきちんと感とボトムスのカジュアルさのバランスが絶妙で、楽だけど手抜きに見えない、大人女性にこそおすすめのコーデです。足元は黒の厚底フラットサンダルで抜け感を出しつつ、ピンクのメッシュバッグを差し色にすることで、さりげなくフェミニンさもプラス。

無印のシンプルカラーシャツ

スモーキーブルーのスタンドカラーシャツが主役の、落ち着いた清涼感コーデ。シャツのさらっとした素材感とビッグシルエットの袖が、風通しの良さそうな涼しげな雰囲気を演出しています。ボトムスはオフホワイトのリラックスパンツを合わせて、軽やかさと柔らかさをプラス。サンダルとバッグはブラックで統一し、全体をグッと引き締めて。派手すぎないカラーコーデを楽しみたいなら、ぜひ参考にしてみて。

ギンガム × デニムで魅せる夏のナチュラルスタイル

目の細かいギンガムチェックのブラウスとカジュアルなデニムパンツのコーデ。程よいゆとりのあるシルエットで、全体的にリラクシーな印象です。ワイドスリーブが肩や腕のラインを華奢に見せ、ラフなコーデでもスッキリとした仕上がりに。足元は涼しげなシルバーのストラップサンダルをチョイスして、程よくきれいめ感もプラス。大人の頑張りすぎないこなれコーデです。

writer：タニメグミ