サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（58）が28日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）に出演。恋愛で後悔したことを聞かれ、「ない」と即答した。

過去の恋愛での後悔について聞かれた武田は、食い気味に「ないですね」と即答。「後悔はないです。それがあるから今があるんです」と言い切った。

「過去を振り返っても…Don't look backですよ！」と名言を飛び出した。「今しか、未来しかないっすよ」と笑った。

現役時代はストライカーとして活躍。恋愛面でのポジションについては「（守備というよりは）チャンスを狙っていく感じですね。自由奔放ですね」と語り、「思った通りに生きて、明日死んでもいいように生きてます」と胸を張った。

また、恋と愛の違いをサッカー選手のパスに例えて解説する場面もあった。過去の恋愛を振り返り、「20代の時は幻想だったり、30代の時は浮足立ってたり、40代はプラトニックの恋愛だったりと」としみじみ。

さらに、「ゲーテやニーチェの言葉が好きで」と切り出し、「男は最初の男でありたい、女性は最後の女でありたいとか。ゲーテやニーチェの恋愛の言葉って結構おもしろいですよ」と熱弁していた。