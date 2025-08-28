「超ミニデニムはセクシーすぎて危険かも…！」８頭身韓国美女レースクイーン、ミン・ハンナ《超攻撃的な夏コーデ》で視線独占

魅力的なサマースタイル

『「ビキニが極小すぎてハミ出しちゃうかも…」８頭身韓国美女レースクイーン、ミン・ハンナ《大胆な悩殺ポージング》に反響殺到』で注目を浴びた、ミン・ハンナがインスタグラムを更新。

赤いスーパーカーを背景に、健康美と大人の色気を兼ね備えた姿がファンの視線を釘付けにしている。

今回のミン・ハンナが見せたのは、シンプルながらも洗練された夏のカジュアルスタイル。

ライトブルーのワンショルダーブラトップで、清涼感と女性らしいラインを強調し、ダメージ加工のショートデニムがセクシーな雰囲気を演出。髪飾りの花がリゾート感を添えており、夏らしい軽快さを引き立てている。

真っ赤なフェラーリの艶やかなボディと、ライトブルーのトップス＆白いデニムのコーディネートが鮮やかなコントラストを生み出している。まるでモーターショーのワンシーンのような演出で、レーシングモデルとしての存在感を際立たせている。

SNSでは「夏にぴったりのスタイル！」「フェラーリ以上に視線を奪う存在感」「まさに女神」と絶賛の声が多数寄せられている。

ミン・ハンナの最新ショットは、夏らしさとエレガンスを兼ね備えたファッションを通じて、彼女の多面的な魅力を存分に表現している。スポーティーさとフェミニンさを絶妙に融合させたスタイリングは、彼女がなぜ韓国のみならず国際的に人気を集めるのかを示す一例といえるだろう。

