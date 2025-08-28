「求人雑誌見たことある？」現実を突きつけられる姪っ子｜40代独身、ある日突然母になる【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。作者・おにぎり2525(@onigiri2525_pn)さんの実体験をベースに、叔母目線で描かれた『40代独身、ある日突然母になる』第23話をごらんください。

結婚や出産に興味を持っていなかったえっちゃん。そんな40代独身のえっちゃん(叔母)が姪っ子を引き取り育てたその経緯とは？高校生活が大変なので「中退しようか」と言い出した姪っ子...。

高校を中退して具体的にどうやって暮らしていくのか…本当のところ、姪っ子自身もちゃんと考えていた訳ではありませんでした。



一時の感情だけで重大なことを決めてしまう…思春期にはありがちですが、人生を左右するようなことはよく考えるべきですよね。

