²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤¬½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤·²÷¾¡¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¤Ë¡ª¡ª
8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°»î¹ç·ë²Ì
²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¡¡8ÂÐ3¡¡µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º
Âè15²óÀï¡¡¥ê¥Ö¥ï¡¼¥¯Æ£ºêÂæµå¾ì
µÜ £°£°£°¡¡£°£°£±¡¡£±£±£°¡Ã£³
²Ð £´£²£°¡¡£±£°£°¡¡£±£°£°¡Ã£¸
µÜºê¡§¡üºäËÜ¡¢±óÌð¡¢ÍÇÏ¡¢ÅÄÃæ¡¢ÎëÌÚ¡¢°¤Éô¡¼²¼ÅÄ
²Ð¤Î¹ñ¡§¡û»³ÅÄ¡¢ËÌÂ¼¡¢H ËÙÅÄ¡¢´ÜÌî¡¼ÍÅÄ¡¢ã¡
ËÜÎÝÂÇ¡§Ë¡Â¼Âè1¹æ¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò2¤È¤·ÌÀÆü¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¤¤²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ËµÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤ò·Þ¤¨¸ø¼°Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï²Ð¤Î¹ñ¡£1²ó¤ÎÎ¢¡¢¸Å²°¡¦¾®ÎÓ¤¬Ï¢ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£5ÈÖ¡¦±ò¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Â³¤¯Ë¡Â¼¤Ï¥ì¥Õ¥È¤ò±Û¤¨¤ëÂè1¹æ¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£²Ð¤Î¹ñ¤¬1²ó¤Ë4ÅÀ¤òÀèÀ©¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿²Ð¤Î¹ñ¤Ï2²ó¤ÎÎ¢¡£¸Å²°¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¾®ÎÓ¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á°ì¡¢»°ÎÝ¡£Â³¤¯ÃÓÆâ¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯¾¾»³¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²2ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¡¼¥É¤ò6ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
4²ó¤ÎÎ¢²Ð¤Î¹ñ¤Ï¡¢ÃÓÆâ¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»ÆóÎÝ¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎµÜºê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎË½Åê¤Ë¤è¤ê»°ÎÝ¤Ø¡£5ÈÖ¡¦±ò¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡7ÅÀ¤òÄÉ¤¦µÜºê¤Ï6²ó¤ÎÉ½¡£·¦ÅÄ¡¦ÂåÂÇ¤ÎÀ¾ÎÓ¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯²¬ÅÄ¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
¡¡È¿·â¤·¤¿¤¤µÜºê¤Ï7²ó¤ÎÉ½¡£²¼ÅÄ¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£Â³¤¯º·²å¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡¢Â³¤¯²¬Â¼¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Â³¤¯ÂçË¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
¡¡8²ó¤ÎÉ½¤Ë¤âµÜºê¤ÏÀ¾ÎÓ¡¦²¬ÅÄ¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯º°Ìî¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤ÁËþÎÝ¡£Â³¤¯²¼ÅÄ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¤½¤Î´Ö¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸´Ô¤·1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·µÜºê¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈ¿·â¤È¤Ï¤Ê¤é¤º8ÂÐ3¤Ç²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ë¡£ÌÀÆü¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£