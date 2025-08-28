39ºÐ½÷À¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¶Ã¤¤ÎÅ¾¿È»ÑÈäÏª¡ÖÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÌ´¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í!¡×
»³¾®²°¤Î¤è¤¦¤Êµï¾ì½ê¤Ç¡Ä
¡¡¶Ã¤¤ÎÅ¾¿È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿39ºÐ½÷À¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö8·î11Æü(»³¤ÎÆü)Áêß·ÉÂ±¡¤Î¤ªÎÙ¤ê¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥àËÜ¾±1³¬¤Ë¡¢¥Þ¥Á¤ò¤Ä¤Ê¤°»³¾®²°¤Î¤è¤¦¤Êµï¾ì½ê¡ØClimbing Coffee¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¡¢¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅ¹°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤ª¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Þ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤ÇÀï¤Ã¤¿¾®Ê¿¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤«¤éÁêß·ÉÂ±¡¤Ë½êÂ°¡£°úÂà¸å¤â¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦¾ì¤ÇÃÎ¤Ã¤¿´µ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é²¹¤áÂ³¤±¤¿»×¤¤¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Á¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÁª¼ê»þÂå¤«¤é¤ÎÌ´¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í!¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Ç±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤«¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÉ¬¤º¹Ô¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£