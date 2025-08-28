Samsungが新製品発表会を日本時間9月4日18時30分より開催！タブレット「Galaxy Tab S11」シリーズやスマホ「Galaxy S25 FE」などを発表へ
|Samsungが新製品発表会「Galaxy Event September 2025」を日本時間9月4日18時30分より開催！
Samsung Electronics（以下、Samsung）は28日（現地時間）、ドイツ・ベルリンにて2025年9月5日（金）〜9月9日（火）まで開催される世界最大級の家電見本市「IFA 2025」に合わせて新製品発表会「Galaxy Event September 2025」を現地時間（CEST）の2025年9月4日（木）11：30から開催すると発表しています。
発表会では明記はされていませんが、プレミアムAIタブレットからフラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S25」ファミリーの最新モデルが投入されるとされているため、次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」や「Galaxy Tab S11 Ultra」、フラッグシップの次期エントリースマホ「Galaxy S25 FE」などが発表されると予想され、さらにエントリータブレット「Galaxy Tab A11」なども登場する可能性はありそうです。
さらにSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンもお知らせを行っており、これらの新製品の日本国内で発売されるモデルについて同社の公式Webサイト（ https://www.samsung.com/jp/ ）にて9月4日18時30分に公開予定だとしています。なお、Samsungでは今回の発表において同社が展開する「Galaxy」ブランドにおいてマルチモーダル機能を通じて手軽に生産性を上げる新たな基準となる次なる進化を楽しんで欲しいと案内しています。
Samsungではこれまで新製品発表会として独自に「Galaxy Unpacked」を実施してきましたが、今回はIFAに合わせてGalaxy Eventとして開催され、次期製品となるGalaxy S25 FEやGalaxy Tab S11、Galaxy Tab S11 Ultraなどが発表されることになりそうです。さらに認証情報などを通過しており、発表が近いと考えられているGalaxy Tab A11あたりも同時に発表されることも推測されます。
特にすでに紹介しているようにタブレット3機種はそれぞれWi-Fi版となる「Galaxy Tab S11（型番：SM-X730）」と「Galaxy Tab S11 Ultra（型番：SM-X930）」、「Galaxy Tab A11（型番：SM-X133）」が日本向けの認証（いわゆる「技適」）を通過しており、日本でも発売される見込みとなっているほか、Galaxy S25 FEについてもここ数年は「Galaxy S24 FE」や「Galaxy S23 FE」が日本でも発売されているだけに発売される可能性は十分にありそうです。
