思わず泣き出すママ友…！ お金も時間も搾取される連絡係の闇【私たちの連絡係さん Vol.7】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さんは、仕方なく遠足の後に話を聞く約束をする。
そして迎えた当日、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」という理由で係をやめたいと言い出す。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立つが、それでも白田さんには折れる様子がなくて…。
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さんは、仕方なく遠足の後に話を聞く約束をする。
そして迎えた当日、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」という理由で係をやめたいと言い出す。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立つが、それでも白田さんには折れる様子がなくて…。
仕事で忙しい中、1人でしおりを制作して、それで文句言われたらたまったもんじゃないですよね。
これって、白田さん以上にリーダー・阿久澤さんの問題な気もしますが…。というか、紙代などに関してはそもそものルールの問題？
つらさを切実に訴える白田さんを、冷ややかな目で見つめる黒木さん。まだまだ終着点が見えません…。
(ツムママ)