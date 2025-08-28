※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ

同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さんは、仕方なく遠足の後に話を聞く約束をする。



そして迎えた当日、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」という理由で係をやめたいと言い出す。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立つが、それでも白田さんには折れる様子がなくて…。



仕事で忙しい中、1人でしおりを制作して、それで文句言われたらたまったもんじゃないですよね。これって、白田さん以上にリーダー・阿久澤さんの問題な気もしますが…。というか、紙代などに関してはそもそものルールの問題？つらさを切実に訴える白田さんを、冷ややかな目で見つめる黒木さん。まだまだ終着点が見えません…。(ツムママ)