BE:FIRST¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡¡3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤ò³ÍÆÀ
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
28ÆüÈ¯É½¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¡ØBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ¡È2:BE¡É¡Ù¤¬¡¢½é½µÇä¤ê¾å¤²¤ÇDVD¤¬1.4ËüËç¡¢Blu-ray Disc¡Ê°Ê²¼BD¡Ë¤¬2.1ËüËç¤Ç¡¢¡Ö½µ´ÖDVD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö½µ´ÖBD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»³ÚºîÉÊ¤ÎDVD¤ÈBD¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ö½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â¡¢¹ç·×Çä¤ê¾å¤²3.5ËüËç¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BE:FIRST½é¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¡¢1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø2:BE¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢4ÅÔ»Ô9¸ø±é¤ÇÌó30Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/9/1ÉÕ¡Ë