¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦µÈÅÄ¤¬ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¡¡³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼3¹æ¥½¥í¡¡ÃæÆü¡¦ÀÐÀî¹·¡¢±»ô¤¬¤È¤â¤Ë3°ÂÂÇ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï28Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç·×5»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾ÉðÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ë6¡½3¡£ÀèÈ¯¡¦¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤¬6²ó4°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç6¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¡£µÈÅÄ¤¬5²ó¤Ë4¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ºå¸ý¤¬3°ÂÂÇ¡£À¾ÉðÀèÈ¯¡¦¾åÅÄ¤Ï5²ó9°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤Ç3ÇÔÌÜ¡Ê5¾¡¡Ë¡£¸Å»Ô¤¬2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê»°¾ò¥Ñ¡¼¥ë¶âÂ°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë2¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¡¦¹âÌî¤Ï4²ó1/3¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ÎëÌÚ¤¬1²ó1°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£±àÉô¡¢ÅÄÃæ¤¬2°ÂÂÇ¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¡¦ÆóÌÚ¤Ï5²ó3°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶¤Ç1¼ºÅÀ¡£ÃãÃ«¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡µð¿Í¤Ï³ÚÅ·Àï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë2¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦²ÖÅÄ¤Ï5²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¡¢4ÈÖ¼ê¡¦Ê¿Æâ¤¬1²óÌµ°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê3¥»¡¼¥Ö¡Ë¡£»³À¥¤¬8²ó¤Ë·è¾¡¤Î1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦ÂìÃæ¤Ï4²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÀõÂ¼¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¤Î3¹æ¥½¥í¡£
¡¡ÃæÆü¤Ïºå¿ÀÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë¤Ë2¡½0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦Í°°æ¤¬7²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¡¢3ÈÖ¼ê¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¤¬1²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç8¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÀÐÀî¹·¤¬3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢±»ô¤¬3°ÂÂÇ¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦°ñÌÚ¤Ï5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡£Æ£ÅÄ¤¬2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¹Åç¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÍ³±§¡Ë¤Ë4¡½3¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦¿ùÅÄ¤¬4²ó4°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ÂìÅÄ¤¬4²ó1°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç5¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¡£ÃæÂ¼·ò¤¬3²ó¤Î5¹æ¥½¥í¤Ê¤É2°ÂÂÇ¡¢ÆâÅÄ¤¬3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦º´Æ£¤Ï4²ó8°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶4¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡Ê8¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£