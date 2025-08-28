◇セ・リーグ 巨人3―8広島（2025年8月28日 マツダ）

巨人の田中将大投手（36）は28日、広島戦（マツダ）に今季7度目の先発登板。史上4人目となる日米通算200勝を目指しマウンドに上がったが、2回で50球を投げ6安打5失点（自責4）で無念の降板となった。試合は3―8で敗れ、チームは今季5度目の4連敗で借金2に。田中将は今季2敗目（2勝）を喫し、日米通算200勝は次回登板以降に持ち越しとなった。

2回KO…。悔しい登板となった田中将は「うーん…まあ、本当悔しい結果に終わりましたね、はい。相手のバランスを崩し切れなかったなっていうところは、そこは大きな要因かなというふうには思いますね」と今季2敗目を喫したマウンドを振り返った。

「もちろん自分の細かなコントロールっていうところもありますけど、じゃあそれがいつも完璧じゃないと抑えられないのかっていうのは問題だと思うんで。だから、それがどうこうっていうよりは、結果的に総合的に相手が食らいついてきているところ…そこら辺に関してバランスを崩し切れなかったっていう、相手の…。そこは今日に関しては大きかったなと思います」と厳しい表情で自己分析した。

初回に先に1点を失ったが、すぐさま岸田が逆転の6号2ラン。1点リードで迎えた2回に、死球と連打で満塁にし、投手・高を三振に斬り1死満塁となった場面で、1番・中村奨をスプリットで遊ゴロに打ち取った。しかし、その打球を泉口がファンブル。結果的にこの回4失点のきっかけとなってしまったが、田中将は「不運も…」と声を掛けられると「全部含めて今の（自分自身に対する）答えです」とミスを責めることなく、自分自身の結果として全てを受け止めた。