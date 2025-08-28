日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった巨人の田中将大投手（３６）が、２８日の広島戦（マツダ）で２回６安打５失点（自責４）。今季２敗目を喫し、敵地で偉業達成とはならなかった。

初回から先手を許した。二死一、二塁から末包の左翼フェンス直撃の二塁打で先制点を献上。２回には女房役・岸田の逆転２ランで２点の援護をもらうも、自らの細やかな守備の乱れも相まって、赤ヘル打線の猛攻を受けた。

２回に先頭の坂倉に死球を与えると、続く菊池と佐々木の連打で満塁のピンチに。一死満塁から中村奨の遊ゴロを遊撃・泉口がはじいて同点。ファビアンの打席で田中将が暴投し、勝ち越された。ファビアンに２点適時打を打たれてこの回に一挙４失点。逆転を許した。

日米通算２００勝を達成できなかった右腕は「ほんと悔しい結果に終わりましたね」とポツリ。続けて「自分の細かなところっていうところもありますけど、結果的に相手のバランスを崩しきれなかったなっていうところ、そこは大きな要因かなというふうには思います」と唇を噛んだ。

次回登板は未定の田中将。日米通算２００勝の偉業達成は一体いつになるのか…。