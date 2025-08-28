ホン・ギョン、さりげないフォロー&エスコートにファン歓喜 テンション上がって突然シャウト
映画『君の声を聴かせて』(9月26日公開)のジャパンプレミアが、28日に都内で行われ、ホン・ギョン、ノ・ユンソ、キム・ミンジュ、チョ・ソンホ監督が登壇した。
ホン・ギョン
登場時にミンジュのヒールのストラップが外れてしまうハプニングがあった今回の舞台挨拶。ここですぐに動いたのが、ホン・ギョンだった。
自らストラップを付け直す紳士的な振る舞いを見せ、会場に集まったファンの視線を集めていた。
また、降壇時には、ユンソとミンジュに手を差し出し、階段から下りるのをエスコートする姿も見られ、そのさりげない所作にファンからは「かっこいい」という声が漏れていた。
しかし、そんなホン・ギョンだが、イベント中にテンションが上がったのか突然「Yeah〜! Thank You!!」と、シャウトする場面も。「テンションが上がりすぎて、叫んでしまったんですが、すみませんでした(笑)」と茶目っ気たっぷりに話し、笑いを誘った。
邦題が描かれた看板の写真を撮影したホン・ギョン
ミンジュをエスコートするホン・ギョン
ホン・ギョン
登場時にミンジュのヒールのストラップが外れてしまうハプニングがあった今回の舞台挨拶。ここですぐに動いたのが、ホン・ギョンだった。
自らストラップを付け直す紳士的な振る舞いを見せ、会場に集まったファンの視線を集めていた。
しかし、そんなホン・ギョンだが、イベント中にテンションが上がったのか突然「Yeah〜! Thank You!!」と、シャウトする場面も。「テンションが上がりすぎて、叫んでしまったんですが、すみませんでした(笑)」と茶目っ気たっぷりに話し、笑いを誘った。
邦題が描かれた看板の写真を撮影したホン・ギョン
ミンジュをエスコートするホン・ギョン